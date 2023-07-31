Сближение Сеула и Токио помогло организовать саммит РК, США и Японии

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Южнокорейско-американо-японский саммит, который состоится 18 августа, стал возможен благодаря улучшению отношений между Сеулом и Токио. Об этом заявил посол РК в США Чо Хён Дон, выступая 31 июля на встрече с журналистами в Корейском культурном центре в Вашингтоне. Он напомнил, что это будет первая встреча на высшем уровне, которая состоится в Кэмп-Дэвиде, резиденции американского президента, с тех пор, как Джо Байден вступил в должность главы Белого дома. Это свидетельствует о том, что Джо Байден придаёт большое значение как двусторонним отношениям между РК и США, так и трёхсторонним отношениям между РК, США и Японией,- добавил южнокорейский дипломат. Кроме того, предстоящий саммит станет первой полноценной встречей лидеров трёх стран, которые до сих пор встречались только в рамках международных или региональных мероприятий,- отметил Чо Хён Дон. Он приветствовал создание консультативной группы по ядерной безопасности, первое заседание которой состоялось 18 июля в Сеуле.