Торговый баланс РК профицитный два месяца подряд

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Торговый баланс РК является профицитным два месяца подряд, но июль нынешнего года стал десятым подряд месяцем сокращения экспорта. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 1 августа, отечественный экспорт составил в июле 50 млрд 330 млн долларов, сократившись на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это вызвано главным образом сокращением экспорта полупроводников на 33,6% из-за одновременного снижения спроса и мировых цен на них. Экспорт нефтехимической продукции снизился на 24,5%, нефтепродуктов - на 42,3%, продукции металлургии - на 10,2%. Одновременно экспорт автомобилей вырос на 15%, а промышленного оборудования – на 3,2%. Поставки в Китай сократились на 25,1%, в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - на 22,8%, в США - на 8,1%, а в Европейский союз - на 8,4%. Экспорт неуклонно сокращается с октября прошлого года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ведущими экономиками для сдерживания высокой инфляции и экономического спада. Импорт сократился в июле на 25,4% в годовом исчислении, составив 48 млрд 710 млн долларов. Это произошло главным образом за счёт сокращения импорта энергоносителей на 47%. Профицит торгового баланса составил 1 млрд 630 млн долларов. Импорт превышал экспорт с марта прошлого по май этого года из-за высоких цен на энергоносители. Это был самый продолжительный дефицит торгового баланса с 1997 года. Правительство РК поставило цель увеличить экспорт в этом году на 0,2% по сравнению с прошлым годом, хотя эксперты прогнозируют его сокращение на 4,5%.