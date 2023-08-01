Главы МИД РК и Италии обсудили сотрудничество на мировой арене

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31 июля в Риме состоялась встреча министров иностранных дел РК и Италии Пак Чина и Антонио Таяни. Обсуждались вопросы активизации сотрудничества в рамках многосторонних структур, в том числе, ООН и Большой двадцатки. Министры отметили важность активизации двустороннего сотрудничества в преддверии 140-летия установления дипломатических отношений, которое будет отмечаться в следующем году. Пак Чин отметил, что РК продолжит сотрудничество со странами Большой семёрки в решении глобальных проблем, подчеркнув, что в 2024 году саммит Большой семёрки состоится в Италии. Главы МИД РК и Италии договорились участвовать в честной и дружеской конкуренции за право проведения Всемирной выставки 2030 года. Южнокорейский Пусан претендует на право проведения выставки наряду с Римом и Эр-Риядом. Обсуждалось также двустороннее сотрудничество в сферах экономической безопасности, космоса, обороны и производства полупроводников.