РК поможет Африке укрепить продовольственную безопасность

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РК сформировала рабочую группу для реализации проекта Africa К-Rice Belt, который реализуется в рамках Официальной помощи развитию (ODA). Об этом сообщили 1 августа в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства. В состав группы входят восемь представителей министерства, управления по развитию сельскохозяйственных районов, инспекции по контролю качества сельскохозяйственной продукции, управления по семеноводству, Корейской государственной корпорации по развитию сельской местности. Они будут заниматься вопросами создания производственной базы, создания семенного ресурса и снабжения фермерских хозяйств. Проект «Africa К-Rice Belt заключается в укреплении продовольственной безопасности стран Африки за счёт предоставления им помощи в виде семян корейских сортов риса и сельскохозяйственных технологий. Как заявил министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства Чон Хван Гын, рабочая группа оценит ситуацию в странах Африки и будет работать над повышением объёмов и качества производства риса в регионе.