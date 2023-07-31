Предупреждение о жаре повышено в РК до максимального уровня

Photo : YONHAP News

Первого августа министерство административного управления и безопасности РК повысило предупреждение о жаре со второго уровня «осторожность» до первого «опасность». Данное решение было принято впервые с 2019 года. Предупреждения о жаре в РК предусматривают четыре уровня – «внимание», «бдительность», «осторожность» и «опасность». Самый высокий уровень объявляется в том случае, если максимальная температура воздуха превышает +35 градусов на 40% территории страны более трёх дней. Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами работает в усиленном режиме. Местным органам власти рекомендовано активизировать контроль за уязвимыми категориями населения, к которым, наряду с социально незащищёнными гражданами, отнесены строительные рабочие. Второго августа в стране сохраняется аномально жаркая погода. Днём температура воздуха в Сеуле поднимется до +35С°. В городе Миряне провинции Кёнсан-Намдо максимальная температура воздуха составит +37С°, в городах Тэгу и Кванчжу, а также на побережье провинции Канвондо +36С°. Ощущаемая температура обычно на 2-3 градуса выше. Из-за сильной жары уровень ультрафиолетового излучения «очень высокий» по всей стране. В ряде районов не исключены внезапные ливневые дожди силой до 30 миллиметров в час, сопровождаемые грозами.