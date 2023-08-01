Лидеры РК и Белиза обсудили двустороннее сотрудничество

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Первого августа в Сеуле состоялась встреча президента РК Юн Сок Ёля с премьер-министром Белиза Джоном Брисеньо, находящимся с визитом в РК по приглашению мэрии Пусана. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, лидеры двух стран обменялись мнениями о состоянии отношений между РК и Белизом, обсудили пути укрепления сотрудничества на международной арене. Южнокорейский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних обменов. Премьер-министр Белиза поблагодарил его за поддержку в области здравоохранения, оказанную в период пандемии коронавируса. Стороны договорились о расширении торгово-экономических отношений, инвестиционного сотрудничества, дальнейшем взаимодействии в вопросах сельского хозяйства и общественной безопасности. Юн Сок Ёль обратился к Джону Брисеньо с просьбой поддержать кандидатуру Пусана в качестве места проведения Всемирной выставки 2030 года.