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Политика

Лидеры РК и Белиза обсудили двустороннее сотрудничество

Write: 2023-08-02 10:31:56Update: 2023-08-02 15:29:12

Лидеры РК и Белиза обсудили двустороннее сотрудничество

Photo : YONHAP News

Первого августа в Сеуле состоялась встреча президента РК Юн Сок Ёля с премьер-министром Белиза Джоном Брисеньо, находящимся с визитом в РК по приглашению мэрии Пусана. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, лидеры двух стран  обменялись мнениями о состоянии отношений между РК и Белизом, обсудили пути укрепления сотрудничества на международной арене. Южнокорейский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних обменов. Премьер-министр Белиза поблагодарил его за поддержку в области здравоохранения, оказанную в период пандемии коронавируса. Стороны договорились о расширении торгово-экономических отношений, инвестиционного сотрудничества, дальнейшем взаимодействии в вопросах сельского хозяйства и общественной безопасности. Юн Сок Ёль обратился к Джону Брисеньо с просьбой поддержать кандидатуру Пусана в качестве места проведения Всемирной выставки 2030 года. 
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