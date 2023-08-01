В Ташкенте состоялась встреча министров обороны РК и Узбекистана

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Министр обороны РК Ли Чжон Соп встретился первого августа в Ташкенте со своим узбекским коллегой Баходиром Курбановым. Как сообщили в южнокорейском оборонном ведомстве, стороны обсудили организацию обменов на высоком уровне, сотрудничество в сферах информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности, проведение совместных учений и взаимодействие в оборонной промышленности. Ли Чжон Соп призвал Узбекистан поддержать северокорейскую политику Сеула. Он пригласил Баходира Курбанова принять участие в Сеульском диалоге по вопросам безопасности (SDD) и Международной выставке авиакосмических и оборонных технологий ADEX-2023, которые пройдут в Сеуле в октябре этого года. По окончании переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве в производстве военной оптики. Южнокорейская делегация посетила также Академию Вооружённых сил Узбекистана. Состоялась встреча с курсантами, изучающими корейский язык. Второго августа Ли Чжон Соп встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.