Рост потребительских цен в РК в июле минимальный за два года

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По данным Национального статистического управления, опубликованным второго августа, потребительские цены выросли в РК в июле этого года на 2,3% в годовом исчислении. Это самый низкий рост цен с июня 2021 года. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, составила за тот же период 3,3%. Коммунальные услуги подорожали на 21,1%. Цены на промышленные товары остались без изменений, но цены на дизельное топливо упали на 33,4%, а на бензин – на 22,8%. Цены на сельскохозяйственную и рыбную продукцию снизились на 0,5% из-за падения цен на говядину и свинину, однако макаронные и хлебобулочные изделия подорожали в среднем на 8,1%. Стоимость услуг повысилась на 3,1%. Цены на 144 предмета первой необходимости, тесно связанные с повседневной жизнью людей, такие как продукты питания, одежда и жилье, выросли на 1,8% в годовом исчислении. Министерство планирования и финансов ожидает нового роста инфляции в августе и сентябре из-за погодных условий и осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Однако с октября цены стабилизируются. Прогноз инфляции по итогам года составляет 3,3%.