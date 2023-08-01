Германия упростит экспорт товаров оборонного назначения в РК

Photo : YONHAP News

С первого сентября Германия планирует упростить процедуру экспорта оборонной продукции в РК. Об этом сообщили второго августа в Корейском агентстве оборонных закупок со ссылкой на Федеральное министерство экономики и защиты климата и Федеральное ведомство по вопросам экономики и экспортного контроля Германии. Упрощённая процедура экспорта, которая действует в отношении стран-членов Евросоюза и союзников по НАТО, будет введена для стран-партнёров Германии, к которым относится РК. В настоящее время немецкие производители должны получать экспортные лицензии на поставку в РК запчастей для боевой техники, а также импортные лицензии на закупаемые в РК танки K2, самоходные гаубицы K9 и гусеничные боевые машины пехоты нового поколения Redback. Их оформление занимает не менее трёх месяцев. С первого сентября будет достаточно уведомить правительство Германии о совершённой поставке. Данная мера отражает мнение Германии о РК как стране, в которой действуют правила экспорта оружия, эквивалентные действующим в странах-членах НАТО.