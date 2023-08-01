ЦТАК: Новый посланник США по правам человека в КНДР – «злодейка»

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Джули Тёрнер - это «злодейка», которая имеет «дурную славу, как автор многочисленных неприемлемых высказываний в адрес КНДР». Об этом говорится в заявлении представителя Северокорейской ассоциации исследований в области прав человека, опубликованном второго августа агентством ЦТАК. Таким образом в Пхеньяне прокомментировали назначение Джули Тёрнер, которая возглавляет Азиатский отдел бюро по правам человека в госдепартаменте, спецпосланником по правам человека в КНДР. Тёрнер названа женщиной «неоднозначного происхождения и национальности», которая «не знает даже понятия прав человека». Она «олицетворяет дурную привычку США вмешиваться во внутренние дела суверенного государства и клеветать на него»,- подчёркивается в заявлении. Пост спецпосланника США по правам человека в КНДР оставался вакантным с января 2017 года, когда его покинул Роберт Кинг, назначенный ещё при администрации Барака Обамы.