В РК проходит 25-й Всемирный скаутский слёт Джамбори

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С 1 по 12 августа в уезде Пуан-гун провинции Чолла-Пукто проходит 25-й Всемирный скаутский слёт Джамбори. Такие слёты проводятся каждые четыре года, являясь площадками для обмена опытом между скаутами со всего мира. РК проводит слёт второй раз. Первый состоялся в 1991 году в уезде Косон-гун провинции Канвондо. В нынешнем мероприятии принимают участие около 30 тысяч скаутов из 159 стран мира. Скаут из Чили по имени Нама говорит, что поездка в Азию была её мечтой, которую удалось осуществить благодаря поддержке семьи, которая целый год откладывала деньги на поездку. Второго августа проходит концерт с участием скаутов, а вечером состоится красочное шоу фейерверков. В небо поднимутся также около пятисот дронов. В слёте принимает участие британский путешественник, телеведущий и писатель Беар Гриллс. К сожалению, радость участников слёта немного омрачила сильная жара. В уезде Пуан-гун, где проходит мероприятие, объявили предупреждение о жаре. За два дня 28 участников обратились к врачам с жалобами на недомогания, вызванные высокой температурой воздуха. Некоторые площадки до сих пор восстанавливаются после сильных дождей. В случае сохранения сильной жары или дождей организаторы перенесут некоторые программы в помещения.