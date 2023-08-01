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В Корее

В РК пройдут общенациональные учения по гражданской обороне

Write: 2023-08-02 15:06:47Update: 2023-08-02 15:08:32

В РК пройдут общенациональные учения по гражданской обороне

23 августа в РК пройдут общенациональные учения по гражданской обороне, в ходе которых будут отрабатываться действия на случай воздушной атаки противника. Как сообщили второго августа в министерстве административного управления и безопасности, учения будут проводиться одновременно по всей стране с 14 часов, за исключением 13 регионов, пострадавших от сильных дождей и объявленных специальными зонами бедствия. В 14 прозвучит воздушная тревога. Движение на некоторых участках крупных автодорог страны будет приостановлено. Водители должны будут съехать на обочину, остановить машину и прослушать инструкции по радио. Медицинские учреждения и общественный транспорт будут работать в штатном режиме. В 14:20 после отмены тревоги можно будет вернуться к обычной жизни. Общенациональные учения по гражданской обороне пройдут впервые с августа 2017 года. 
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