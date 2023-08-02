С 28 июля по 2 августа от теплового удара умерли 13 человек

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На территории РК сохраняется жаркая погода, которая в ряде случаев приводит к гибели людей. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за последние пять дней с 28 июля по 2 августа, когда температура воздуха достигала аномальных значений, умерли 13 человек. Всего с 20 мая по 2 августа в стране зарегистрированы 16 случаев смерти, причиной которых стал тепловой удар. 1.284 человека обратились в указанный период за медицинской помощью. Почти треть из них составила доля лиц старше 65 лет. 18% случаев теплового удара зафиксированы с 10 до 12 часов, 13% - с 15 до 16 часов. В ближайшие дни жара ещё больше усилится, поскольку вся территория страны находится в зоне высокого давления, пришедшей из северной части Тихого океана. Ощущаемая температура воздуха будет по всей стране превышать +35°C. Уровень ультрафиолетового излучения очень высокий, поэтому медики рекомендуют в дневное время по возможности не выходить на открытый воздух или находиться в тени. В ночь на 3 августа в Канныне провинции Канвондо была зафиксирована супертропическая ночь, когда минимальная температура воздуха составляла +30°C.