Лишь треть южнокорейцев ощущают себя счастливыми

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По данным исследования, проведённого в 2015 году Корейским управлением по контролю и профилактике заболеваний, подавляющее большинство жителей страны не очень довольны своей жизнью. Лишь 34,7% из 226.545 респондентов старше 19 лет считают себя счастливыми. В результате индекс счастья составил в РК 6,68 балла из десяти возможных. Среди мужчин показатель составил 35,4%, что на 0,8% выше, чем среди женщин. Эксперты пришли к выводу, что, чем старше человек, тем менее счастливым он себя считает. Наиболее высокий уровень считающих себя счастливыми, составивший 39,5%, отмечен в возрастной категории от 19 до 44 лет, а самый низкий – 25,7% - старше 75 лет. Индекс счастья отражает ситуацию в южнокорейском обществе, где достаточно остро стоит проблема бедности и наблюдается высокий уровень суицидов среди пожилых людей. Степень удовлетворённости жизнью возрастает в зависимости от уровня образования и доходов. Кроме того, семейные люди чувствуют себя гораздо более счастливыми, чем одинокие.