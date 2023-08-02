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Политика

Ядерная проблема Пхеньяна – одна из ключевых тем ДНЯО

Write: 2023-08-03 11:01:17Update: 2023-08-03 11:15:26

Ядерная проблема Пхеньяна – одна из ключевых тем ДНЯО

Photo : YONHAP News

Северокорейскую ядерную проблему нужно рассматривать в качестве одной из ключевых тем в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом было заявлено в ходе заседания подготовительного комитета 11-й Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, запланированной на 2026 год. В заседании, которое состоялось второго августа в Вене, приняли участие директор департамента по вопросам нераспространения ядерного оружия МИД РК Юн Чжон Гвон, директор департамента ядерного разоружения и нераспространения МИД Франции Теймураз Гожестани, исследователь Германского совета по международным отношениям Элизабет Со, а также представители других стран. Участники заседания отметили, что северокорейская ядерная проблема представляет собой серьёзную угрозу международному режиму нераспространения ядерного оружия.
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