Photo : YONHAP News

Спустя год после своего дебюта южнокорейская поп-группа NewJeans поднялась на вершину главного альбомного чарта Billboard. Согласно опубликованному второго августа рейтингу Billboard 200, второй мини-альбом группы под названием Get Up занял первое место по объёмам продаж в США за прошедшую неделю. Группа NewJeans впервые вошла в рейтинг Billboard 200, став второй южнокорейской поп-группой, возглавившей чарт спустя всего год после дебюта. Ранее такого успеха добилась группа Blackpink. Альбом Get Up группы NewJeans разошелся в США тиражом 115 тыс. экземпляров, при этом число стриминговых копий в пересчёте на альбомы составило 24.500, а продажи отдельных треков – 500 экземпляров.