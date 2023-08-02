РК справится с ростом спроса на электроэнергию

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В условиях аномальной жары на следующей неделе в РК ожидается пик энергопотребления. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, 10 августа, с учётом погодных условий, потребление электроэнергии составит 92,5 - 97,8 ГВт. Не исключено, что максимальный суточный объём потребления электроэнергии достигнет рекорда - 106,4 ГВт. Однако эксперты не высказывают опасений по этому поводу, поскольку электростанции работают бесперебойно. Единственным фактором, который может затруднить поставки энергии, это приостановка работы второго энергоблока АЭС Ханпит и задержка с вводом в эксплуатацию новых реакторов. В результате энергосистема страны недополучает 2,6 ГВт электроэнергии в сутки. Тем не менее, в правительстве уверены в том, что проблем с подачей электричества не будет, учитывая, что резервы составляют от 6 до 11,3 ГВт. Конечно, погодные условия могут внести коррективы в ситуацию. В частности, дальнейшее повышение температуры воздуха может привести к увеличению энергопотребления в частном секторе. Если резервы упадут ниже отметки в 10,7 ГВт, будет снижена подачи электроэнергии промышленным предприятиям, с которыми достигнуты соответствующие договорённости. При спаде до отметки в 7,5 ГВт могут быть временно введены в строй остановленные угольные электростанции.