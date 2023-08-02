Заболеваемость COVID-19 может составить 60 тыс. человек в день

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По прогнозам карантинных властей РК, число случаев заражения COVID-19 может достичь к середине августа 60 тыс. в день, а максимальный показатель составит 76 тыс. в день. Заболеваемость COVID-19 продолжает расти пять недель подряд. По данным Центрального штаба противоэпидемических мер, за четвёртую неделю июля были зарегистрированы 313.906 новых случаев инфекции, что на 23,7% больше, чем на предыдущей неделе. При этом среднесуточный показатель составил 44.844 человека. Индекс репродукции коронавируса, то есть, среднее количество людей, которых заражает один инфицированный, составляет 1,19. По мнению карантинных властей, летний скачок заболеваемости является предсказуемой тенденцией, учитывая продолжающиеся мутации вируса, а также действие иммунитета после предыдущего заражения и вакцинации.