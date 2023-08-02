Всемирный скаутский слёт Джамбори продолжается

Photo : YONHAP News

Второго августа в уезде Пуан-гун провинции Чолла-Пукто состоялась церемония открытия 25-го Всемирного скаутского слёта Джамбори, который продлится по 12 августа. В рамках церемонии состоялся концерт с участием скаутов, красочное шоу фейерверков и шоу дронов. В церемонии приняли участие британский путешественник, телеведущий и писатель Беар Гриллс, а также президент РК Юн Сок Ёль с супругой Ким Гон Хи. В своём выступлении глава государства отметил, что скаутский опыт, который он получил в детстве, помог ему в дальнейшей жизни. Скаутская деятельность позволяет приобрести такие черты как самостоятельность, ответственность, готовность работать ради общего блага. Эти черты сделают из нынешних детей великих лидеров общества в будущем, - подчеркнул президент. Юн Сок Ёль поблагодарил медицинский персонал и волонтёров, которые помогают провести слёт. Между тем, к настоящему моменту от аномальной жары пострадали более 400 участников слёта, в том числе, по состоянию на 16 часов третьего августа, 108 человек госпитализированы. В случае сохранения сильной жары организаторы переместят скаутов из палаток в спорткомплекс, способный вместить 50 тысяч человек. Кроме того, рассматривается возможность сокращения программы слёта. В нём принимают участие около 40 тысяч скаутов и их наставников из 159 стран мира. Шестого августа для участников состоится концерт К-РОР.