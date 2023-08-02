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Политика

Политические партии РК призвали защитить скаутов от жары

Write: 2023-08-03 15:40:53Update: 2023-08-03 15:58:42

Политические партии РК призвали защитить скаутов от жары

Photo : YONHAP News

Третьего августа политические партии РК единодушно призвали правительство страны принять дополнительные меры для защиты от жары участников 25-го Всемирного скаутского слёта Джамбори. В тот же день премьер-министр страны Хан Док Су дал указание министру по делам семьи и женщин Ким Хён Сук защитить от жары участников слёта. Министерству обороны поручено подготовить места для отдыха участников и необходимые бытовые объекты, а также направить военных врачей для оказания срочной помощи, если в этом возникнет необходимость. Во время церемонии открытия мероприятия, состоявшейся второго августа, 88 человек были доставлены в больницы с тепловым ударом. Температура воздуха в провинции Чолла-Пукто в это время составляла +35 градусов. Ожидается, что аномальная жара сохранится на протяжении всего скаутского слёта.
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