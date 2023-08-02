Hyundai Motor и Kia отзывают 91 тыс. автомобилей в США

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Южнокорейские автопроизводители Hyundai Motor и Kia объявили об отзыве более чем 91 тысячи автомобиля в США. Производители уведомили федеральное агентство по безопасности дорожного движения США о том, что электронный контроллер узла масляного насоса содержат повреждённые электрические компоненты, которые могут привести к перегреву контроллера насоса с риском возгорания. Владельцам повреждённых автомобилей рекомендуют парковать их вдали от строений и не пользоваться крытыми парковками. Отзыв распространяется на автомобили Hyundai - Palisade 2023-2024, Tucson 2023, Sonata, Kona, Elantra 2023, Seltos 2023-2024, а также автомобили Kia - Soul и Sportage 2023 года выпуска. Дилеры бесплатно проверят состояние автомобилей и в случае необходимости заменят контроллер электрического масляного насоса.