В результате резни в торговом центре в Соннаме пострадали 14 человек

Photo : YONHAP News

Третьего августа 23-летний мужчина по фамилии Чхве напал на посетителей торгового центра AK Plaza в округе Пундан-гу города Соннама провинции Кёнгидо в окрестностях Сеула. Пострадали 14 человек, 12 из которых получили серьёзные ранения. По данным полиции, в 17:59 мужчина на своём малолитражном автомобиле наехал на пешеходов у входа в торговый центр, сбив пять человек. Одна из них, 60-летняя женщина, находится в больнице в критическом состоянии. После наезда Чхве вошёл в здание, где с ножом напал на посетителей на первом и втором этажах, ранив девять человек. Полиция прибыла на место происшествия через три минуты после поступления первых звонков от очевидцев. Всего были получены около 90 звонков. Сотрудники полиции задержали Чхве. В ходе допроса он заявил, что его пыталась убить некая организация, и он своими действиями хотел придать это огласке. Проводится психиатрическая экспертиза. Экспресс-анализ не выявил наличия в его крови алкоголя и наркотических веществ. Полиция усилила меры безопасности в районах большого скопления людей.