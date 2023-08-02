Ещё 138 участников Всемирного слёта скаутов получили тепловые удары

Photo : YONHAP News

В РК сохраняется сильная жара, в результате чего только третьего августа 138 участников Всемирного скаутского слёта Джамбори получили тепловые удары. Слёт проходит по 12 августа в уезде Пуан-гун провинции Чолла-Пукто. Как сообщила четвёртого августа на брифинге министр по делам женщин и семьи Ким Хён Сук, накануне за медицинской помощью обратились 1.486 участников слёта. 383 человека укушены насекомыми, 250 жаловались на кожные воспаления. С целью решения имеющихся проблем на место проведения слёта будут дополнительно направлены 37 медицинских работников. Выделены 10 охлаждаемых фургонов и 130 автобусов с кондиционерами. Всем участникам слёта будут выданы наборы одежды и специальных средств, которые помогут облегчить борьбу с жарой. Принимаются меры для решения проблемы состояния санузлов, поднятой в соцсетях. Для этого персонал уборщиков увеличен с 70 до 500 человек. На место проведения слёта направят персонал для борьбы с комарами и другими насекомыми.