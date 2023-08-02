В РК разрабатываются новые виды оружия

Корейское агентство оборонного развития утвердило четвёртого августа новые проекты боевой техники. Они связаны с комплексной системой защиты, способной поражать малые беспилотники, боевыми инженерными машинами, которые оснащены технологией искусственного интеллекта, «умной» системой дистанционного управления огнём (RCWS) для тактической техники и 120-мм миномётной системой. Комплексная многоуровневая система защиты от дронов будет применяться в сухопутных и военно-морских силах. Умная система дистанционного управления огнём (RCWS) способна в автоматическом режиме определять и вести цель. Обе системы должны поступить в войска для тестирования в первой половине следующего года. Боевая инженерная машина, в том числе, в беспилотном варианте, будет расчищать путь для боевых подразделений, имея на борту роботов, осуществляющих поиск взрывчатых веществ и разведывательных дронов. Тестовые образцы в рамках двух проектов будут поставлены в войска во второй половине 2025 года.