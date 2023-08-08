Ситуация на месте проведения Джамбори улучшается

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В уезде Пуан-гун провинции Чолла-Пукто продолжается 25-й Всемирный скаутский слёт Джамбори. После скандалов, связанных с плохой организацией мероприятия, в его проведении наметились положительные перемены. Они стали возможны, благодаря совместным усилиям правительства и жителей страны. 6 августа, в День культурных обменов, пилотажная группа южнокорейских военно-воздушных сил Black Eagles продемонстрировала своё мастерство в небе над местом проведения слёта. Скауты со всего мира наблюдали за красочным шоу, забыв о трудностях первых дней мероприятия. Отец одного из скаутов из Швеции отметил, что в первые дни было очень жарко, но теперь его сын привык к местной погоде и наслаждается программой слёта. Медики-волонтёры помогают пострадавшим от жары, а частные компании установили санузлы с кондиционерами и предоставили сотни тысяч бутылок воды и напитков. Правительство и оргкомитет слёта сообщили о том, что ввиду сильной жары концерт К-РОР перенесён на 11 августа. Он будет проходить на стадионе Кубка мира в Чончжу, а не под открытым небом, как планировалось первоначально. Стадион рассчитан на 42 тысячи зрителей, причём 88% мест находятся под крышей. Он находится примерно в 50 минутах езды от места проведения слёта. Помимо этого, по всей стране для участников слёта подготовлены 90 туристических программ, которые позволят им снять усталость.