С января по июль базовая инфляция в РК составила 4,5%

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В период с января по июль этого года базовая инфляция, не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, составила в РК 4,5% в годовом исчислении. Как сообщили 7 августа в Национальном статистическом управлении, это максимальный рост после 1998 года, когда страна находилась под влиянием валютного кризиса. Кроме того, нынешняя базовая инфляция на 0,3% превышает показатель того же периода кризисного 2009 года. В периоды вне кризисов базовая инфляция сохранялась на уровне 1-2%. Её рост начался с конца 2021 года. В январе прошлого года базовая инфляция выросла до 3%, а в январе этого года - до 5%. Между тем, рост потребительских цен не превышает 3% благодаря снижению цен на нефтепродукты. В качестве причины роста базовой инфляции эксперты называют рост цен на услуги, в том числе, в сфере общественного питания. Влияние на цены оказывает также повышение цен на сырьё. В связи с продолжающейся активизацией потребления в сфере услуг снижение базовой инфляции в обозримом будущем вряд ли возможно.