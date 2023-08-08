В РК прошли задержания в связи с угрозами массовых убийств

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В минувшие выходные в РК были задержаны 54 человека в связи с угрозами в интернете осуществить нападения на людей по всей стране. Большинство авторов постов сообщили, что опубликовали их ради интереса. Однако они могут быть обвинены в планировании действий, представляющих угрозу жизни людей, и понести наказание. Только в провинции Кёнгидо за один день арестовали восемь человек, шестерым из которых нет 19 лет. Задержан даже ученик школы средней ступени, который написал в интернете, что после начала занятий планирует напасть с ножом на других школьников. Помимо этого, было много заявлений о планах совершить подобные действия в общественных местах. Несмотря на объяснения задержанных о том, что их посты носили «шуточный» характер, в полиции планируют предъявить им реальные обвинения. Они могут быть помещены под стражу, если подтвердятся реальные намерения совершить противозаконные действия. Прокуратура запросила ордер на шестидневный арест 40-летнего мужчины, который написал соответствующий пост, чтобы привлечь к себе внимание. В провинции Кёнсан-Пукто задержан мужчина, обещавший убивать женщин. В его доме обнаружено орудие, которым могло быть совершено преступление. Он помещён под арест по обвинению в подготовке убийства.