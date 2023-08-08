KDI: Спад экономики «постепенно замедляется»

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Спад южнокорейской экономики «постепенно замедляется». Об этом сообщили 7 августа в Корейском институте развития (KDI), отметив улучшение ситуации в полупроводниковой отрасли. По данным Национального статистического управления, запасы полупроводников сократились в июне на 12,3% в годовом исчислении, а их поставки выросли за тот же период на 41,1%. Ослабление спада в полупроводниковой отрасли сопровождается устойчивым улучшением индекса деловых настроений. Уровень запасов в производственном секторе также снижается, а ситуация на рынке труда остаётся стабильной. Хотя рост рынка труда в годовом исчислении замедляется три месяца подряд, количество имеющихся рабочих мест превышает прогнозы экспертов,- говорится в сообщении Корейского института развития. Объём промышленного производства, частные расходы и инвестиции в производственные мощности растут два месяца подряд. Однако об устойчивом замедлении экономического спада пока говорить преждевременно, поскольку сохраняется неопределённость из-за роста стоимости сырья. Кроме того, усиливаются опасения по поводу роста мировых цен на зерно,- говорится в сообщении.