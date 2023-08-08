Участники скаутского слёта будут перемещены из провинции Чолла-Пукто

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В первой половине дня 8 августа все участники 25-го Всемирного скаутского слёта Джамбори будут перемещены из уезда Пуан-гун провинции Чолла-Пукто. Как сообщили в министерстве по делам женщин и семьи, причиной данного решения является приближение тайфуна Ханун. 7 августа Всемирная организация скаутского движения получила соответствующее уведомление от правительства страны. Дальнейшая программа слёта пройдёт в столичном регионе. Правительство окажет необходимую поддержку его участникам. Программа, намеченная на вторую половину дня 7 августа, частично изменена. Полиция обещает обеспечить безопасное перемещение скаутов в другие регионы. Их планируется разместить в помещениях спортивных комплексов, а также общежитий университетов и государственных компаний в столичном регионе. Концерт K-POP, который должен был состояться 11 августа на стадионе Кубка мира в Чончжу, будет перенесён на один из стадионов в Сеуле. Это может быть, в частности, стадион Кубка мира.