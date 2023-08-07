Участники слёта Джамбори перемещаются в другие регионы страны

Photo : YONHAP News

8 августа участники 25-го Всемирного скаутского слёта Джамбори переместились из уезда Пуан-гун провинции Чолла-Пукто в другие регионы страны. Решение об эвакуации было принято правительством из-за приближения к юго-восточным районам страны тайфуна Ханун. Хотя для участников слёта были подготовлены около трёхсот укрытий от стихии, организаторы пришли к выводу о невозможности их пребывания на открытом воздухе, учитывая силу ветра и интенсивность осадков. 1.022 автобуса доставили 36 тысяч участников слёта в восемь регионов страны – города Сеул, Инчхон, Тэчжон и Сэчжон, провинции Кёнгидо, Чхунчхон-Намдо и Чхунчхон-Пукто, а также в безопасные районы провинции Чолла-Пукто. Они примут участие в культурных мероприятиях, познакомятся с достопримечательностями страны. В провинции Кёнгидо размещены 18 тысяч, в провинции Чхунчхон-Намдо – 6 тысяч, в Сеуле – 3 тысячи человек. 11 августа все участники слёта соберутся в Сеуле, где на стадионе Кубка мира для них будет организован концерт K-pop. Ранее планировалось провести концерт на открытом воздухе в месте проведения слёта, в затем из-за жары - на стадионе Кубка мира в городе Чончжу, который, как ожидается, окажется под прямым воздействием тайфуна. Выступая в тот же день на заседании кабинета министров, премьер-министр РК Хан Док Су подчеркнул, что решение переместить участников Всемирного скаутского слёта в другие регионы – это не прекращение мероприятия, а мера предосторожности.