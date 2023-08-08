Платёжный баланс РК профицитный второй месяц подряд

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По уточнённым данным Банка Кореи, опубликованным 8 августа, профицит текущего платёжного баланса страны составил в июне 5 млрд 870 млн долларов. Один из основных экономических показателей сохраняет положительное значение второй месяц подряд. В январе, феврале и апреле текущего года он был отрицательным. Достижению профицита способствовали благоприятные показатели товарного баланса. Его профицит составил в июне 3 млрд 980 млн долларов. Экспорт составил в июне 54 млрд 140 млн долларов, сократившись на 6% в годовом исчислении. Данная ситуация обусловлена тем, что зарубежные поставки полупроводников упали за тот же период на 28%, нефтехимической продукции - на 22%, нефтепродуктов - на 40,9%. Одновременно экспорт автомобилей вырос на 58,3%, автомобильных запчастей - на 5,7%, морских судов – на 98,6%, аккумуляторов – на 16,3%. Импорт составил в июне месяце 50 млрд 150 млн долларов, сократившись на 11,7% в годовом исчислении. Главным образом, это вызвано сокращением ввоза энергоносителей на 27,3%. Импорт превышал экспорт с марта прошлого по май этого года из-за высоких цен на энергоносители. Это был самый продолжительный дефицит торгового баланса с 1997 года. Правительство поставило цель увеличить экспорт в этом году на 0,2% по сравнению с прошлым годом, хотя эксперты прогнозируют его дальнейшее сокращение.