В РК сохраняется разрыв в доходах мужчин и женщин

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В 2021 году суммарные задекларированные доходы населения РК, работающего в штате или по контракту, составили 803 трлн 208 млрд 600 млн вон (611 млрд 37 млн долларов). Об этом сообщила 8 августа на заседании парламентского комитета по вопросам планирования и финансов, депутат Национального собрания от оппозиционной Демократической партии Тобуро Чин Сон Ми. 67,6% этой суммы пришлись на 11 млн 120 тыс. мужчин, а 32,4% - на 8 млн 834 тыс. женщин. Средний размер годового дохода мужчин составил 48 млн 849 тыс. вон (37.139 долларов), а женщин - 29 млн 427 тыс. вон (22.372 долларов). Это 60,2% дохода мужчин. РК занимает лидирующую позицию среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по гендерному разрыву оплаты труда - 31,1% по состоянию на 2021 год. Это самый высокий показатель среди стран-членов ОЭСР. Средняя отметка по организации составила 12%.