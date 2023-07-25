Рост занятости в РК в июле – минимальный за 29 месяцев

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По состоянию на конец июля текущего года численность занятого населения РК составила 28 млн 686 тыс. человек. Это на 211 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Июльский рост – минимальный за последние 29 месяцев. Занятость увеличилась в июле в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так в категории старше 60 лет создано 298 тысяч, а от 50 до 59 лет – 61 тысяча рабочих мест. При этом занятость среди южнокорейцев в возрасте от 20 до 29 лет сократилась на 128 тысяч человек. Количество рабочих мест в сегменте социального обеспечения увеличилось на 145 тысяч, в гостиничном и ресторанном бизнесе - на 125 тысяч, в научно-техническом секторе - на 62 тысячи. Одновременно занятость в розничной и оптовой торговле сократилась на 55 тысяч, в строительной отрасли - на 43 тысячи, в промышленном производстве – на 35 тысяч, а в сельском озяйстве - на 42 тысячи человек. Тем не менее, в июле уровень занятости в возрасте от 15 до 64 лет составил 69,6% населения. Это на 0,5% больше, чем в том же месяце прошлого года, являясь максимальным показателем с 1989 года. Уровень безработицы составил 2,7% трудоспособного населения, снизившись за год на 0,2%. Это самый низкий показатель с 1999 года.