Тайфун Ханун приближается к Корейскому полуострову

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Утром 10 августа южное побережье Корейского полуострова окажется под влиянием тайфуна Ханун. По данным Корейской метеорологической администрации, он проследует на северо-запад и уйдёт в Северную Корею. В настоящее время тайфун находится вблизи юго-западного побережья японского острова Кюсю и продолжает движение на север. Утром 10 августа он выйдет на сушу и продолжит двигаться в центральные районы РК, а рано утром 11 августа покинет территорию страны. Сильный ветер со скоростью 40 метров в секунду прогнозируется в южных прибрежных районах провинций Кёнсандо и Чолладо, а ветер со скоростью 25-35 метров в секунду ожидается в восточных районах провинции Канвондо, а также внутренних районах провинций Кёнсандо, Чолладо и Чечжудо. В восточных частях страны ожидаются проливные дожди. Количество осадков превысит 600 миллиметров на востоке провинции Канвондо и более 400 миллиметров - в провинциях Кёнсандо. В столичном регионе выпадет порядка 100 миллиметров, а в ряде районов провинций Чолладо - до 300 миллиметров осадков. В настоящее время тайфун Ханун классифицируется как сильный. Давление в его центре составляет 970 гектопаскалей, максимальная скорость ветра – 35 метров в секунду.