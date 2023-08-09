В РК отзывают свыше 14 тыс. автомобилей

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В РК отзывают 14.057 автомобилей. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, в список вошли 21 модель автопроизводителей KIA Motor, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, GM Korea и Volkswagen. Причиной отзыва стали производственные дефекты. Наибольшее отзываемых авто приходится на южнокорейского производителя KIA. В 8.394 машинах марки EV9 обнаружена ошибка в программном обеспечении блока управления электродвигателем заднего привода. Mercedes-Benz сообщил о повреждённой проводке в блоке управления приводным двигателем в 2.695 автомобилях марки E300e4MATIC. Ещё 559 единиц четырёх марок, включая EQS450+, не соответствуют критериям безопасности высоковольтного электрооборудования. Tesla отзывает 176 автомобилей марки Model S и 97 автомобилей марки Model X. Специалисты обнаружили неисправности в камерах переднего вида и дефект ремней безопасности. По словам производителей, все отзываемые автомобили подлежат бесплатному ремонту в официальных центрах компаний.