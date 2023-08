Photo : YONHAP News

Песня Seven участника группы BTS Чон Гука третью неделю подряд занимает первые места в музыкальных чартах Billboard Global 200 и Billboard Global (кроме США). По сообщению продюсерской компании Big Hit Music, это лучший на сегодняшний день результат среди сольных исполнителей из РК. Между тем, другие южнокорейские исполнители также занимают уверенные позиции в чарте Billboard. Женская группа NewJeans со вторым мини-альбомом Get Up находится на шестом месте в Billboard 200. Бой-бэнд Stray Kids с третьим студийным альбомом 5-Star в этом же чарте занимает 51-ю строчку. В Billboard Hot 100 на 41-й строчке находится песня Cupid в исполнении группы FIFTY FIFTY, на 77-й строчке - песня Super Shy в исполнении группы NewJeans.