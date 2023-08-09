Жара повышает расходы на электроэнергию

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Аномальная жара, которая уже больше двух недель не покидает РК, приводит к росту расходов на электроэнергию. В небольшом кафе на десять посадочных мест расходы на электроэнергию превысили в июле 600 тыс. вон (500 долларов). Это более чем на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост связан с более активным использованием кондиционеров. Хозяин кафе рассказывает, что при дневной температуре +35-36°С кондиционер работает на полную мощность в течение всего дня. В этой связи он переживает о том, что придётся много платить за электричество. По сравнению с летом прошлого года, стоимость киловатта электроэнергии на 28,5 вон (2 цента) выше. В результате нынешним летом мелкие предприниматели платят в среднем 350 тыс. вон (265 долларов) в месяц при обычном объёме потребления электричества. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Но реальный рост расходов гораздо выше, учитывая рекордные объёмы энергопотребления, фиксируемые этим летом. В домохозяйствах также наблюдается сложная ситуация. При нынешнем тарифе в случае использования кондиционера 9,7 часа в сутки семья из четырёх человек заплатит от 80 тыс. до 145 тыс. вон (от 60 до 109 долларов) в месяц. Кроме того, нужно помнить и о системе прогрессивной шкалы тарифов. При объёме потребления до 450 КВт используется второй уровень тарифа. В случае превышения установленного объёма потребления тариф увеличивается на 43%.