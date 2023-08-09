РК оказалась под влиянием тайфуна Ханун

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РК попала под влияние мощного тайфуна Ханун, который в 9 часов утра 9 августа прошёл на расстоянии 360 км от города Согвипхо на острове Чечжудо и продвинулся в северном направлении. По данным Корейской метеорологической администрации, давление в центре циклона составляет 970 гектопаскалей при максимальной скорости ветра 35 метров в секунду. В 3 часа утра 10 августа тайфун будет находиться в 120 км к югу от города Тхонёна провинции Кёнсан-Намдо, после чего выйдет на сушу. К 15 часам он окажется в районе города Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто, а в 21 час пройдёт дальше на север на расстоянии 30 км южнее Сеула. В 3 часа ночи 11 августа тайфун окажется в 120 км к юго-востоку от Пхеньяна. К моменту приближения к Чхончжу сила тайфуна может уменьшиться до «средней» с давлением в центре 980 гектопаскалей и максимальной скоростью ветра 29 метров в секунду. Если прогноз оправдается, то Ханун станет первым с 1951 года тайфуном, который войдёт на Корейский полуостров с юга и пересечёт его вертикально.