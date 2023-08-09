Тайфун Ханун движется к центру Корейского полуострова

Photo : YONHAP News

Тайфун Ханун продвигается к центру Корейского полуострова, неся с собой дожди и сильный ветер. В 9:20 утра 10 августа он вышел на сушу в районе города Кочжэ провинции Кёнсан-Намдо и движется на северо-запад с необычно низкой скоростью 22 км/час. По данным Корейской метеорологической администрации, давление в центре циклона составляет 970 гектопаскалей при максимальной скорости ветра 35 метров в секунду. К полудню он должен пройти в 50 км к юго-западу от города Тэгу, к 18:00 окажется в районе города Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто, а в 21 час пройдёт дальше на север на расстоянии 40 км южнее Сеула. Затем тайфун будет постепенно ослабевать, и в 3 часа ночи 11 августа он пройдёт в районе Пхеньяна. Если тайфун будет развиваться как прогнозируется, ему потребуется около 15 часов, чтобы вертикально пересечь территорию РК. По ходу его движения в южных прибрежных районах ожидаются порывы ветра с максимальной скоростью порядка 40 метров в секунду. В центральных районах, включая столичный регион, также ожидается сильный ветер со скоростью от 15 до 25 метров в секунду. На востоке провинции Канвондо выпадет от 150 до 300 мм осадков, а местами их количество достигнет 500 мм. В юго-восточных регионах страны выпадет в среднем 300 мм, а в столичном регионе от 100 до 200 мм осадков.