Из-за тайфуна на юге РК эвакуированы более 10 тысяч человек

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По состоянию на 15 часов 10 августа, в связи с тайфуном Ханун в 11 городах и провинциях на юге и в центральных районах РК эвакуированы 10.641 человек. По данным центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, из-за опасности затопления жилищ они временно размещены в спортивных залах и центрах социального обслуживания. Благодаря своевременным мерам удалось избежать жертв и существенного материального ущерба. В уезде Пуё-гун провинции Чхунчхон-Пукто 30-летняя женщина доставлена в больницу после того, как её ударило падающее дерево. Закрыты для движения 490 участков автомобильных дорог, закрыт 21 национальный парк. В 14 аэропортах отменены 355 рейсов, остановлено движение 128 морских пассажирских судов на 98 маршрутах. Отменены 161 скоростной поезд KTX и 251 обычный поезд. В общей сложности 1.579 детских садов, начальных, средних и старших школ отменили или сократили занятия, либо организовали их в режиме онлайн. Предупреждение об опасности оползней повышено до максимального уровня. В связи с прогнозами о том, что вся территория страны окажется под влиянием тайфуна Ханун, правительство и местные администрации работают в чрезвычайном режиме. По мере движения тайфуна его скорость замедляется. В этой связи растут опасения, что это приведёт к более серьёзному ущербу, поскольку тайфун проводит больше времени над определённой территорией.