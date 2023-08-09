Белый дом: Саммит РК, США и Японии важен для всего мира

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Загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид является историческим местом проведения саммитов и важных внешнеполитических встреч. Об этом заявил 9 августа в ходе телефонного брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Предстоящий трёхсторонний саммит лидеров РК, США и Японии будет иметь историческое значение для всего мира, и глава Белого дома «с нетерпением ждёт возможности принять президента РК Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиду»,- подчеркнул Кирби. Он отказался подробно рассказывать о саммите, заявив, что вся информация, включая программу трёхсторонней встречи, будет предоставлена позже. При этом Джон Кирби подчеркнул важность как трёхсторонних, так и двусторонних отношений между Сеулом и Токио. Ранее сообщалось, что Юн Сок Ёль и Фумио Кисида станут первыми после 2015 года иностранными лидерами, которые посетят Кэмп-Дэвид.