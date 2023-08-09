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Корея: Юг-Север

Лидер КНДР призвал усилить подготовку к войне «наступательным» способом

Write: 2023-08-10 12:02:33Update: 2023-08-10 13:54:04

Лидер КНДР призвал усилить подготовку к войне «наступательным» способом

Photo : YONHAP News

Северокорейский лидер Ким Чон Ын призвал готовиться к возможной войне «наступательным» образом. Как сообщило 10 августа агентство ЦТАК, председательствуя накануне на расширенном заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, «он глубоко обобщил и проанализировал нынешнее положение на Корейском полуострове и сделал важный вывод о дальнейшей активизации военных приготовлений в наступательном ключе». Северокорейский лидер вновь подчеркнул роль оборонной промышленности, которая несёт «очень важную обязанность» по укреплению армии, призвав их продвигать модернизацию и массовое производство оружия. Ким Чон Ын отметил также, что «враждебные силы становятся всё более откровенными в своём безрассудном военном противостоянии», вынуждая КНДР быть готовой к войне. В ходе заседания начальником Генерального штаба Корейской народной армии вместо Пак Су Иля назначен Ли Ён Гиль. 
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