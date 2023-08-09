Участники слёта Джамбори знакомятся с корейской культурой

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Участники 25-го Всемирного скаутского слёта Джамбори, которые переместились из уезда Пуан-гун провинции Чолла-Пукто в другие регионы, посвятили день 9 августа посещению музеев, буддийских храмов и других культурных объектов. В ряде храмов в провинции Кёнгидо скауты учились делать поклоны перед й статуей Будды. Вместе с монахами они били в ритуальный колокол и любовались окрестностями. В крепости Хвасон в городе Сувоне провинции Кёнгидо скауты стреляли из лука и исполняли танцы К-РОР. На площади Кванхвамун в Сеуле также были организованы танцы, а в парке на реке Ханган организаторы подготовили для участников слёта концерт. Помимо культурно-исторических объектов, гости побывали на промышленных предприятиях. Скаут Аминас с Мальдив рассказал, что с интересом познакомился с тем, как тяжёлый труд вместо человека выполняют роботы и искусственный интеллект. Между тем, на ряде объектов возникли трудности, связанные с большим наплывом гостей. Представитель одного из музеев отметил, что руководство не было должным образом проинформировано о прибытии больших групп. В результате возникли трудности с организацией экскурсий. 10 августа, в связи с тайфуном Ханун, все программы Джамбори проводятся в закрытых помещениях. Это посещение музеев, выставок и концертов, участие в спортивных соревнованиях и экскурсии на промышленные предприятия, включая заводы Samsung Biologics и Celltrion в Инчхоне и SK Hynix в Ичхоне провинции Кёнгидо.