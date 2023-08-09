Тайфун Ханун повредил более 360 объектов

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Тайфун Ханун, который 10 августа прошёл через территорию РК, вызвал наводнения и оползни, перебои в работе общественного транспорта, привёл к закрытию школ и детских дошкольных учреждений. Между тем, жертв удалось избежать. Хотя один человек погиб и ещё один пропал без вести, упав в разлившиеся ручьи в городе Тэгу. Между тем, эти случаи признаны несчастными и не включены в официальную статистику последствий тайфуна. Как сообщили в центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, воздействие тайфуна на жизнь страны оказалось меньше, чем первоначально предполагалось из-за его постепенного ослабления при прохождении по территории РК. По данным местных властей, повреждены и затоплены 361 объект - 184 общественных и 177 частных. Затоплены и повреждены 64 участка дорог, 30 жилых домов и 16 коммерческих объектов. В 17 городах и провинциях 15.862 человека были эвакуированы, и по состоянию на утро 11 августа 9.741 из них вернулись в свои дома. Остаются закрытыми 24 морских маршрута. Затоплены 1.019 гектаров сельхозугодий.