С по 1 по 10 августа экспорт РК сократился на 15,3%

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По данным таможенного управления, за период с первого по десятое августа южнокорейский экспорт составил 13 млрд 218 млн долларов, сократившись на 15,3% в годовом исчислении. Зарубежные поставки полупроводников уменьшились на 18,1%, нефтепродуктов - на 37,8%, металлургической продукции - на 22,4%. При этом поставки автомобилей увеличились на 27,2%. Экспорт в Китай сократился на 25,9%, в США – на 0,8%, а во Вьетнам увеличились на 3,7%. Импорт за первые десять дней августа составил 16 млрд 232 млн долларов, сократившись на 30,5% в годовом исчислении. Дефицит торгового баланса за первые десять дней июля составил 3 млрд 14 млн долларов, а с начала года - 27 млрд 852 млн долларов. Южнокорейский экспорт сокращается 11-й месяц подряд, в основном из-за слабого спроса на полупроводники, на фоне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ведущими экономиками для сдерживания высокой инфляции и экономического спада.