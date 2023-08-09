KERI: Рост экономики составит 1,3%

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Рост отечественной экономики в текущем году составит 1,3%. Такой прогноз опубликовал 11 августа Корейский институт экономических исследований (KERI) при Федерации корейской промышленности. По мнению экспертов института, рост экономики будет самым низким за последние годы, если не читывать периоды финансового кризиса 2009-2011 годов и пандемии коронавируса 2020-2021 годов. Ожидается, что рост потребления в частном секторе составит 2,1%. Столь низкий показатель вызван снижением покупательской способности населения на фоне роста инфляции и замораживания заработной платы. Инвестиции в производственные мощности сократятся на 2,3%, а в строительство - на 0,7%. Рост экспорта прогнозируется лишь на 0,1%. Такой низкий показатель связан со слабым эффектом от активизации экономики Китая и медленными темпами восстановления экономик других крупных стран. Инфляция по итогам года прогнозируется в размере 3,3%, что на 1,8% ниже, чем в прошлом году, из-за более низкого спроса и уменьшения цен на сырьё.