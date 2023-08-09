Главы МИД РК и Замбии обсудили отношения между двумя странами

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10 августа министр иностранных дел РК Пак Чин встретился с министром иностранных дел Замбии Стэнли Какубо. Пак Чин стал первым главой южнокорейского внешнеполитического ведомства, прибывшим с визитом в Замбию после установления дипломатических отношений между двумя странами в 1990 году. Пак Чин выразил надежду на развитие двусторонних отношений. Он высоко оценил проведение Второго саммита за демократию, который проходил 29-30 марта под председательством РК и Замбии. Он призвал Замбию к активному участию в Третьем саммите за демократию, который состоится в следующем году в РК. Пак Чин попросил Замбию поддержать кандидатуру Пусана в качестве места проведения Всемирной выставки 2030 года. В тот день Пак Чин встретился с министром коммерции, торговли и промышленности Замбии Чипокой Муленгой. Обсуждались вопросы взаимодействия в сфере минеральных ресурсов.