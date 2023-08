Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) провело 10 августа в турецкой провинции Хатай церемонию открытия «Деревни дружбы РК и Турции», предназначенной для временного проживания пострадавших от землетрясения. Строительство объекта началось в апреле этого года. Помимо агентства, в проекте стоимостью 10 млн долларов принимали участие три южнокорейских благотворительных организации Save the Children, Good Neighbors, Korea Food for the Hungry International. Деревня представляет собой лагерь из 500 жилых модулей. В каждом из них есть санузел, двухъярусная кровать, диван, шкаф для одежды, холодильник, посуда, электропечь и другая бытовая техника. В деревне размещены также образовательные учреждения, медпункт, административный центр и другие объекты.