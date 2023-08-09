Командование ООН – основа мира на Корейском полуострове

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Командование ООН защищало свободную РК, когда само её существование оказалось под угрозой. И сегодня, спустя 70 лет, оно продолжает играть ключевую роль в поддержании мира на Корейском полуострове. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в ходе состоявшейся 10 августа встречи с высшими должностными лицами Командования ООН. «В Пхеньяне по-прежнему считают, что Командование ООН является самым большим препятствием на пути к объединению Корейского полуострова под властью коммунизма»,- отметил Юн Сок Ёль. Именно поэтому сторонники Северной Кореи призывают к роспуску Командования ООН в обмен на объявление об окончании войны. Глава государства подверг критике стремление предыдущей администрации Мун Чжэ Ина к принятию совместного с Пхеньяном заявления об окончании Корейской войны. Он сказал, что мир должен быть достигнут с помощью подавляющей силы, которая вынудила бы Север отказаться от ядерного оружия. «Сила - единственный способ гарантировать истинный, а не ложный мир»,- подчеркнул Юн Сок Ёль.