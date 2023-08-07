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В РК продолжается эпидемия гриппа в летний период. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, в период с 30 июля по 5 августа уровень заболеваемости гриппом составил 14,1 случая на одну тысячу населения. Несмотря на постепенное снижение, нынешний показатель является аномально высоким по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда заболеваемость находилась на уровне 3,6. С 2000 года, когда карантинные власти начали вести соответствующую статистику, доля больных гриппом на тысячу человек держалась в пределах от 0,15 до 4,7 человека. Нынешний показатель в три раза больше предыдущего рекорда, отмеченного в 2016 году. Кроме того, он в 2,9 раза больше отметки в 4,9 больных, означающей начало эпидемии гриппа. Эксперты связывают нынешнюю ситуацию с отменой масочного режима и ослаблением естественного иммунитета. Наиболее высокий уровень заболеваемости в 26,7 на тысячу человек отмечен среди детей от 7 до 12 лет.